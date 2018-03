Il ponte di Pasqua parte con il maltempo, salva la Pasquetta

In arrivo una nuova ondata di maltempo: una perturbazione atlantica porterà un deciso peggioramento del tempo che colpirà soprattutto il Nord e le regioni tirreniche. La conferma arriva dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega che vi sono rischi di "fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio, con qualche grandinata, mentre sulle Alpi tornerà a nevicare copiosamente, venerdì oltre 1400-1800m, in calo a 1000-1500m sabato, se non a quote inferiori sulle Alpi occidentali”. Giovedì le prime piogge attese al Nord e su alta Toscana, specie a ridosso di Alpi, Prealpi e alte pianure, ma tra venerdì e sabato sarà la fase clou con piogge e temporali anche forti come detto soprattutto al Nord e tirreniche fino alla Campania. I picchi pluviometrici maggiori sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, specie di Levante, e alta Toscana, dove complessivamente si potranno superare punte di 80-100mm. Fenomeni più occasionali su adriatiche, Isole Maggiori e Sud Italia dove anzi non mancheranno anche belle schiarite. La perturbazione sarà accompagnata da venti anche forti di scirocco, fa sapere 3bmeteo.com, che faranno impennare le temperature specie al Centrosud, dove si potranno superare punte di 18-20°C, fino a 22-23°C su Sicilia e Sardegna. Secondo gli ultimi aggiornamenti si conferma un lento miglioramento per Pasqua, specie al Nord e sulle isole maggiori, mentre al Centrosud avremo ancora qualche rovescio o temporale sparso, con neve in Appennino. A Pasquetta invece il sole dovrebbe essere garantito su gran parte della Penisola; attenzione però alle temperature: se di giorno il sole ormai alto sull’orizzonte favorirà un clima abbastanza gradevole, di notte e al primo mattino tornerà a fare molto fresco, con minime anche sotto i 5°C al Centronord.