- La nave Aquarius, noleggiata da SOS MEDITERRANEE e gestita in collaborazione con Medici Senza Frontiere (MSF), ha salvato in totale 292 persone in difficoltà in acque internazionali al largo delle coste libiche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, nel corso di tre distinte operazioni in condizioni particolarmente delicate.

La nave arriverà domani mattina nel porto di Messina.