Incidente tra Marina di Ragusa e Donnalucata: morta una ragazza

Dopo un diploma all'Accademia delle Belle Arti di Catania diventando grafica professionista, da qualche giorno aveva trovato lavoro in un'azienda. Ma il destino se l'è portata via a 26 anni. Vittima di un incidente stradale mortale, Carla Barone, di Comiso. La ragazza viaggiava sul sedile posteriore di una moto condotta da un amico. Erano le 21,30 quando il conducente dei veicolo ha perduto il controllo all'altezza della discoteca "La Fazenda" sulla strada provinciale Marina di Ragusa - Donnalucata e la coppia è finita a terra sull'asfalto. Per Carla Barone non c'è stato nulla da fare, mentre il motociclista è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.