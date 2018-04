Rosolini, motociclista si scontra con un'auto: è grave al "Cannizzaro"

Un grave incidente stradale si è verificato quest'oggi a Rosolini, con un motociclista ricoverato al "Cannizzaro" di Catania. L'uomo alla guida del veicolo sarebbe immesso su viale Paolo Orsi, ex Statale 115, senza controllare se ci fossero automobili in arrivo, andando a sbattere poi contro un’auto che transitava proprio in quel momento. La vittima è A. R., 37 anni, che guidava la sua moto 250 di cilindrata. E' finito sull'asfalto sbattendo la testa ed il volto. Il medico soccorritore del 118 arrivato con l'ambulanza sul posto, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il fatto è accaduto intorno alle 15,30. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri."