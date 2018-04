Non sono stati trovati in casa malgrado fossero agli arresti domiciliari. I controlli di una volante della Polizia di Vittoria ha portato in carcere due siracusani con precedenti penali. Si tratta di un ventottenne, Z.I.G., e di T.D., 25 anni. La misura alternativa dei domiciliari è stata sospesa e i due sono stati rinchiusi in carcere.