Floridia in biblioteca, la scrittrice Norcia presenta il suo libro

Ninphea, con la collaborazione di Naxos Legge, inaugura il calendario di aprile di "Floridia in biblioteca", con un evento letterario ricco di fascino, dedicato all'arte e alla scienza. La scrittrice e grecista siracusana Giuseppina Norcia presenterà il suo libro "L'ultima notte di Achille", con una affascinante narrazione corredata dal reading dell'attrice Nadia Spicuglia Franceschi. Il primo appuntamento, nelle sale della Biblioteca Comunale di Floridia, è venerdì 13 Aprile alle ore 18.30. Tutti i momenti culturali del mese racconteranno come l'arte e la scienza possano essere fonte di grandi emozioni, se si percepisce il senso del mistero che esse esprimono. L'arte è letteratura, come ci racconta bene il nostro primo evento, ma è anche artigianato. Per questo, ad Aprile, "Floridia in biblioteca" è orgogliosa di ospitare l'arte di artigiani del territorio floridiano. A cornice dell'evento letterario con la scrittrice Giuseppina Norcia, nelle sale di lettura della biblioteca, si potrà ammirare la sapientissima arte del ricamo nelle opere dell'insegnante Angela Puglisi, dell'associazione Terra Mater, con l'esposizione "Il ricamo tra tradizione ed innovazione". Inoltre, procedendo verso la tutela e valorizzazione del territorio, inteso come beni culturali e ambiente, gli eventi saranno arricchiti anche dalla presenza di associazioni e consorzi che operano in tal senso nel territorio siracusano e siciliano. Il 13 aprile sarà presente Sicilia Antica, sezione di Siracusa.