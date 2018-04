Caltanissetta sbanca il SuperEnalotto: vincita da 130 milioni di euro, la più alta al mondo

Con una schedina da 2 euro, vinti poco più di 130 milioni. La fortunata ha baciato Caltanissetta e adesso nel capoluogo nisseno è caccia al fortunato vincitore o alla vincitrice. Leggete bene questi numeri: 12,23,39,54,72,73 - Jolly 53 - SuperStar 75. E' la sestina vincente che questa sera ha consegnato un jackpot da oltre 130 milioni di euro! E' successo a Caltanissetta, per ora ad opera di un giocatore o giocatrice o giocatori sconosciuti al SuperEnalotto. E ad oggi e' il jackpot piu' alto al mondo, oltre ad essere la quinta vincita piu' alta mai assegnata in 20 anni di storia di Superenalotto. Il 6 da 130,2 milioni di euro e' stato registrato presso il punto vendita TOTOCALCIO SUPERENALOTTO EDICOLA TOTIP TRIS UNO situato in via Vitaliano Brancati 15. La vincita e' stata realizzata con una schedina 2 pannelli e risulta essere inoltre la prima con punti sei dall'inizio del 2018. Il sei mancava dall'1 agosto 2017 quando e' stato Caorle (Venezia) ad aggiudicarsi il Jackpot del SuperEnalotto da 77,7 milioni di euro.

Con quella di stasera sono 119 le vincite con punti 6 realizzate in vent'anni di storia dalla nascita del SuperEnalotto. In assoluto, il Jackpot piu' alto mai assegnato fu conseguito il 30 ottobre 2010 per un valore di ben 177 milioni 729mila 043 euro e 16 centesimi e fu vinto grazie a un sistema di 70 quote - del valore di oltre 2,5 milioni di euro ciascuna - assegnate in 33 Comuni d'Italia. Di queste 70 quote, 25 furono giocate a Sperlonga, in provincia di Latina. Il secondo Jackpot del valore di 163 milioni 538mila 706 euro - nonche' la vincita SuperEnalotto piu' alta mai assegnata ad un'unica persona - e' stata realizzato a Vibo Valentia il 27 ottobre 2016. Sul terzo gradino del podio si colloca la vincita di Bagnone - un Comune italiano di poco piu' di 1.800 abitanti della provincia di Massa-Carrara - del 22 agosto 2009: un fortunato vincitore si aggiudico' il Jackpot del valore di 147 milioni 807mila 299 euro e anche 8 centesimi. Al quarto posto, il 9 febbraio 2010, furono centrate due vincite con punti 6, e cosi' Emilia Romagna e Toscana si divisero il Jackpot da 139 milioni 22mila 314 euro e 64 centesimi.