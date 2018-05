Banda di ladri in alla Marza: colpo all'azienda agricola Gennuso

Una banda di ladri la notte scorsa ha preso di mira una delle aziende agricole del deputato all'Ars, Pippo Gennuso. L'allarme è scattato intorno alle 2, quando i malviventi hanno scardinato la porta del magazzino dove erano custoditi attrezzi per l'agricoltura, plastica e sacchi di concime. Le telecamere piazzate alla Marza, in territorio di Ispica, però, hanno registrato le fasi del colpo. Sarebbero stati quattro uomini con il volto travisato e arrivati sul posto con un camion, a compiere il furto. La refurtiva (come si vede nella foto) è stata caricata sul mezzo e la banda si è subito dileguata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ispica ed una volante della polizia del Commissariato di Modica. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere nel tentativo di risalire agli autori del furto.