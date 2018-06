Scherma, Giorgio Avola oro a squadre ai campionati assoluti di Milano

Ai Campionati Italiani Assoluti di Milano Giorgio Avola vince la medaglia d’oro a squadre con la maglia delle Fiamme Gialle, suo gruppo sportivo militare di appartenenza. Avola assieme agli altri finanzieri Garozzo, Aspromonte e Bianchi superato il girone preliminare a punteggio pieno affrontavano e superavano con largo margine ai quarti il Club Scherma Pisa e in semifinale la squadra dei Carabinieri. In finale si ripeteva il match che ha caratterizzato i campionati italiani a squadre degli ultimi anni, Fiamme Gialle contro Aeronautica Militare. Incontro molto equilibrato fin dalle prime stoccate, dove una grande prestazione proprio dell’atleta modicano dava una svolta al match, vincendo per 5/0 l’assalto contro il compagno di nazionale l’aviere Foconi, parziale che permetteva alle Fiamme Gialle di allungare e mantenere il vantaggio fino alla fine dell’incontro terminato 45/43. Non c’è tempo per rifiatare per l’alfiere modicano, convocato con la nazionale per gli Europei Assoluti di Novi Sad in Serbia. La gara individuale di fioretto maschile sarà di scena già sabato 16 giugno, mentre la gara a squadre che vedrà Avola tirare assieme a Foconi Garozzo e Cassarà martedì 19. Obiettivo per Avola ripetere almeno quanto fatto agli Europei dello scorso anno, dove fu medaglia di bronzo sia nella gara individuale che nella gara a squadre.

In attesa di seguire il campione modicano Giorgio Avola negli appuntamenti più importanti della stagione, Europei e Mondiali, chiude anche l’attività agonistica per gli atleti più giovani della Conad Scherma Modica, che sono stati impegnati nell’ultimo appuntamento, la Festa della Scherma a Santa Venerina, gara promozionale per gli esordienti e le prime lame. Sempre a Santa Venerina si sono tenuti pure i Giochi delle Isole con le categorie allievi, che hanno visto vincere Giulia Floridia nel fioretto femminile sia nella prova individuale che nella prova a squadre con la rappresentativa della Sicilia. Sempre con la rappresentativa siciliana medaglia d’oro per Ignazio Migliore nel fioretto maschile a squadre. Infine durante la festa della scherma si è tenuta la selezione regionale per il Trofeo Coni, nel fioretto maschile vittoria per Francesco Spampinato che farà parte della squadra che rappresenterà la Sicilia nella fase nazionale a settembre a Riccione.