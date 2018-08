Caso Siracusa: l'ex pm Giancarlo Longo chiede il patteggiamento

Slitta a domani l'udienza preliminare per l'inchiesta sul "caso Siracusa", gestita dalla procura di Messina. Intanto e' stato accordato il consenso al patteggiamento all'ex pubblico ministero di Siracusa, Giancarlo Longo. Lo scorso 31 luglio Longo ha reso un lungo interrogatorio, durato circa sei ore, sul cui contenuto l'avvocato Bonni Candido, legale dell'indagato, mantiene strettissimo riserbo. L'interrogatorio e' stato reso alla presenza del procuratore capo di Messina, Maurizio de Lucia e dei tre sostituti procuratori Antonio Carchietti, Federica Rende e Antonella Frada' che hanno coordinato le indagini. E' quindi arrivata richiesta di patteggiamento sulla quale adesso dovra' decidere il gup. E' stato rinviato a domani l'avvio dell'udienza preliminare per l'inchiesta che, oltre a Longo, riguarda altre 16 persone. Un problema legato al decreto di urgenza per la fissazione dell'udienza preliminare ha portato a rinviare l'udienza a domani.

L'inchiesta sul "caso Siracusa" risale al febbraio scorso, quando le indagini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Messina sfociarono in una serie di arresti.