Marzana (M5s): promuovere in Sicilia la produzione di riso

La deputata nazionale del M5s, Maria Marzana, componente della Commissione agricoltura, promette il suo impegno per aiutare le aziende siciliane nella produzione del riso.

" Con piacevole sorpresa ho scoperto che da una decina di anni un agricoltore di Leonforte, nell’ennese, ha ripreso la coltivazione di riso, dopo che da oltre un secolo era stata abbandonata - dice la deputata - Per secoli il riso, introdotto durante la dominazione araba, era stato coltivato in Sicilia. In provincia di Siracusa, ad Augusta, Lentini e Carlentini nel 1912 si registravano 252 ettari coltivati a riso. Poi le norme emanate da Cavour prima, e da Mussolini poi, ne fecero perdere le tracce ovunque.

È stato un vero piacere ascoltare e condividere come ha avuto l’idea di riprendere una coltivazione molto diffusa prima dell’unità d’Italia. Ha raccontato che ad ispirare l’impresa è stato l’appello di uno chef di origini modicane, Carmelo Floridia, che avrebbe voluto preparare i suoi piatti con riso siciliano. A sostenere l’avvio la collaborazione con la facoltà di agraria dell’Università di Catania. Ora Giuseppe, che gestisce l’azienda Agrirape insieme alla moglie e ai due figli, vorrebbe un supporto tecnico al bisogno. Si augura inoltre che altri agricoltori intraprendano la coltivazione di questa coltura per soddisfare le tante richieste che gli arrivano. Ho preso l’impegno di richiedere all’Ente nazionale di Risi - conclude Marzana - di fornire un adeguato supporto a questa e ad altre aziende che vogliono dedicarsi alla coltivazione del riso, il cui consumo in Sicilia è secondo solo a quello della Lombardia".