Trotto, domani si corre a Siracusa: sette le gare in programma I PARTENTI

Riparte il trotto a Siracusa. Sulle piste dell’Ippodromo del Mediterraneo si scivola verso il traguardo in sulky, già martedì 21 agosto, con sette corse in programma. II Tris e Tris-Quarte-Quinte abbinate rispettivamente alla quinta e settima del palinsesto ippico. Partiamo dalla chiusura affidata al Premio Piemonte. Tra gli indigeni di 5 anni e oltre, schierati dietro l'autostarter, si presentano Ungherese Jet pronto a beneficiare del numero 1, seguito dalla buona Tesis GV. Ma l’atteso è Ugo Champ SM, reduce da ultima vittoria ad ottima media. In seconda fila valgono più di una chance Una Bon DVM e Tango Rivarco Op. Per la II Tris, invece, si corre per una condizionata riservata a professionisti ed è legata al Premio Lombardia, quinta corsa del convegno di trotto. Qui Voltaggio con il suo numero 12 cercherà la buona partenza per dettare la sua andatura ad un gruppo che schiera almeno due validissime alternative: Zaira Truppo, reduce da due successi e Zaffiro Gial, che, benché in leggero regresso di forma, vale la categoria. Apertura delle corse alle ore 16:35 quando scatteranno in 9 per il Premio Sicilia.

PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 21 - 08 - 18

INIZIO RIUNIONE ORE : 16.35

===

=01 I-16.35-PR. SICILIA E.5.500 INVITO M.1600

-(TRIO)-

01 VULEVU' FONT 1600 D.LA GALA

02 VISCONTI LASER L.LA ROSA

03 VUITTON FERM L.MESSINEO

04 VIRUS A.PORZIO

05 VICTORIA GRIF G.DI NARDO

06 VIENI CHUC SM D.ZANCA

07 VIRTUAL VICTORY S.CINTURA JR.

08 VIVIR CONTIGO G.PORZIO JR.

09 VOICI AS C.GIORDANO

=02 II-17.05-PR. VENETO E.5.060 INVITO M.1600

-(TRIO)-

01 ULISSE ORS 1600 L.MAIORANA

02 UNIONST F.P.CARUSO

03 SOLO GI G.ZANCA

04 UBICO CASTENADA L.LA ROSA

05 TACOS FONT D.ZANCA

06 UCCI UCCI PLAY A.VELOTTI

07 PATRICK AS G.VITALE

08 REGALE G.DI NARDO

=03 III-17.35-PR. LAZIO C.NAZ. E.2.750 RECLAMARE GD M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 PRICE AMBRO SM 1600 A.SORRENTINO

02 REFLEX GRIF F.P.GIANGUZZA

03 SHEILA BOSS C.GALLUZZO

04 RAION GV A.GIANNOLA

05 NONTISCORDAR ATC G.MARINO

06 NARCISO VL GAET.CARAVELLO

07 SUPERVENERUSO RG M.A.LA PORTA

08 SOFIA DEI RUM S.PAMPILLONIA

09 SOLO D'ASOLO M.CUCINOTTA

10 SAPHIRA ROB GIA.COLOMBO

11 SPECIAL SHOW F.GALLO

=04 IV-18.05-PR. TROFEO REGIONI D'ITALIA C.NA E.3.410 INVITO GD M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 RENOIR RAB 1600 P.VASTA

02 OTTAVIO DL M.A.LA PORTA

03 USEMILLA P.D.RUSSO

04 ULTRASONIC FONT C.GALLUZZO

05 USA DI RUGGERO GAET.CARAVELLO

06 TEO TOMMY M.GALIOTO

07 UNASTELLA BIEFFE GIA.COLOMBO

08 OVER OF CLOUDLET A.VENEZIA

09 TRY AGAIN F.GALLO

10 TIMAST F.P.CARUSO

11 TUNDRAST F.P.GIANGUZZA

12 USSARINA TRGF A.GIANNOLA

13 SALICE DEI RUM I.GRASSO

=05 V-18.35-PR. LOMBARDIA II TRIS E.5.830 CONDIZIONATA M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 ZAFFIRO GIAL 1600 A.PORZIO

02 ZARJA AND GLORY A.PAMPILLONIA

03 ZAIRA TRUPPO G.DI NARDO

04 ZURI GIFONT A.VELOTTI

05 ZEPHYR WISE L G.PORZIO JR.

06 ZORAIDA FONT L.MESSINEO

07 ZACAPA L.LA ROSA

08 VOLA NEL CIELO C.GIORDANO

09 VENERE GRAD D.ZANCA

10 VAITOR A.DI CHIARA

11 VENTO DEL NORD D.DI MAIO

12 VOLTAGGIO S.CINTURA JR.

=06 VI-19.05-PR. CAMPANIA C.NAZ. E.2.750 CATEGORIA G GD M.2200

-(TRISNAZIONALE)-

01 NICOLAY 2200 M.A.LA PORTA

02 TUTTO MATTOS D.TERMINI

03 SALUDOS A.GIANNOLA

04 ULTRASKAM P.D.RUSSO

05 USSARO CUB G.MARINO

06 USSARO MASK M.GALIOTO

07 THOMAS DU LAC C.GALLUZZO

08 TOPS HOLZ I.GRASSO

09 RICCIO BIP S.PAMPILLONIA

10 SHERMAN CUB A.SORRENTINO

11 PROCIDA GAET.CARAVELLO

12 STONER GIA.COLOMBO

13 TEQUILA BUM BUM F.P.CARUSO

=07 VII-19.35-PR. PIEMONTE TQQ E.2.750 RECLAMARE M.1600

-(TRISNAZIONALE)-

01 UNGHERESE JET 1600 D.ZANCA

02 TESIS GV D.DI MAIO

03 ULTRA CAGEMAR A.DI CHIARA

04 UGO CHAMP SM G.DI NARDO

05 UMA SPEDY F.LA ROSA 91 (A)

06 UNE PASSION PLAY L.MESSINEO

07 THE DREAM RIVARCO L.LA ROSA

08 UGO DEL CASTELLO M.ZANCA

09 URANIA GIFAR D.LA GALA

10 TANGO RIVARCO OP G.PORZIO JR.

11 UVETTA JET G.VITALE

12 UNA BON DVM S.CINTURA JR.

13 TEXACO FIVE F.P.CONTICELLI