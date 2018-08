Celebrato a Marzamemi San Francesco: processione nel borgo

A Marzamemi come ogni anno vuole la tradizione,nell'antico borgo marinaro si svolge la festa di San Francesco patrono della piccola comunità che fa frazione di Pachino. Quest'anno come sempre la festa è stata oggetto di richiamo di numerosi turisti e residenti che nelle prime ore del pomeriggio hanno invaso il piccolo borgo sopratutto nelle zone della Ballata e dell'antica tonnara, i luoghi dove si incontrano il vecchio e il nuovo,dove il passaggio dalle antiche tradizioni riguardanti il folklore religioso, alla musica a cielo aperto della movida notturna è rapidissimo.Turisti e residenti del borgo come anziani e giovani, questi ultimi, gli stessi protagonisti della movida notturna, sono quelli che favoriscono un ibridazione di culture che ormai nell'era del turismo di massa è un dato di fatto. Il culmine della festa è rappresentato dall'attesa processione a mare e dai fuochi d'artificio di mezzanotte per dare spazio poi all'immancabile frastuono della movida fino alle prime ore del mattino. È un piacere constatare che le antiche tradizioni non si siano sgretolate nell'era della modernità e dell' hi-tech,la festa di San Francesco rappresenta per i marzamaroti un evento che evidenzia l'indissolubile legame tra gli abitanti del borgo e le antiche tradizioni religiose.

Giuseppe Campisi