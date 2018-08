Floridia, 60 anni insieme: nozze di diamante per i coniugi La Rosa

Una vita insieme per una coppia di coniugi di Floridia che festeggia 60 anni di matrimonio. Ci hanno pensato i quattro figli di Salvatore La Rosa, 82 anni, falegname per una vita e Sebastiana Di Mauro, casalinga, mamma e nonna a tempo pieno a far sapere ai loro concittadini che questa coppia è davvero "inossidabile". Salvatore e Sebastiana, attorniati dall'affetto dei figli, Concetto, Carmela, Giuseppe ed Anna e dei nipoti Cinzia , Salvatore, Angelo, Giuseppe ed Emanuele, andranno oggi in chiesa per una cerimonia religiosa che si terrà nella parrocchia di San Francesco. Poi tutti a festeggiare con una bella torta le "nozze di diamante".