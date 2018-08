Nuovo ospedale di Siracusa, l'assessore Moschella: il Consiglio decida per l'area

L'assessore comunale ala Sanità del Comune di Siracusa, Fabio Mschella. auspica che il consiglio comunale possa mettere la parola fine alla nuova area per la costruzione del nuovo ospedale.

"Ho avuto modo di incontrare il 20 agosto l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza che ha riconfermato il finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale. Impegno legato alla riprogrammazione dei fondi infrastrutture ex art. 20, il programma straordinario degli investimenti pubblici destinati alla sanità. La Sicilia ha una dotazione di seicento milioni di euro circa, a Siracusa ne saranno destinati centoventi più le eventuali somme legate all’aggiornamento dei costi progettuali. Dall’assessore Razza dunque la conferma dell’impegno assunto nell’ottobre dello scorso anno dall’ex ministro della salute Lorenzin relativamente all’accantonamento dei fondi.bA breve si concluderà la procedura per la selezione del conferimento dell’incarico di direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale - prosegue Moscehlla - Con la deliberazione del consiglio comunale e con la nuova direzione ASP mi auguro si creino i presupposti per fare uscire la nostra città da una condizione di arretratezza strutturale e tecnologica che penalizza utenti e operatori e che rende costantemente precario il diritto ad un bene primario come la salute".