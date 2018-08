Nuovo dirigente di polizia al reparto di Prevenzione Crimine di Catania

S’insedia oggi il nuovo Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” di Catania, Vice Questore Aggiunto dr. Giacomo Antonio Iurato in sostituzione del Vice Questore dr. Paolo Leone che andrà a dirigere il Reparto Prevenzione Crimine del Piemonte.

Il dr. Iurato, 42enne catanese è entrato in Polizia nel 2006 come Ispettore e ha vinto, successivamente, nell’anno 2009 il concorso come Commissario, ricoprendo molteplici incarichi e maturando un’esperienza in diversi settori.

Il suo ultimo incarico è stato quello di Vice Dirigente dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura etnea.

Il Questore Alberto Francini e tutto il personale della Questura di Catania si congratula con il dr. Giacomo Antonio Iurato per il nuovo incarico.