La salsiccia di Palazzolo "vola" al Salone del Gusto di Torino

È il più grande evento internazionale dedicato al cibo con oltre un milione di visitatori (edizione 2016), 900 espositori provenienti da 100 Paesi, 7mila delegati e 1000 comunità del cibo, oltre 140 chef impegnati tra il programma ufficiale e le cucine di Terra Madre. La XII edizione del Salone del Gusto di Torino anche quest'anno ospiterà i piccoli-grandi produttori, selezionati con criteri sempre più rigorosi, le comunità del cibo che per cinque giorni porteranno in città l’agrobiodiversità dei cibi del mondo e si confronteranno su problemi e soluzioni comuni, 140 presìdi da tutto il mondo e 170 dall'Italia, tra questi proprio il Presidio della Salsiccia di Palazzolo Acreide. Che da due anni ormai sostiene e valorizza un prodotto di eccellenza dell'allevamento, ovvero il suino nero siciliano che della Salsiccia di Palazzolo Acreide è l'ingrediente principale.

«Dopo i successi ottenuti all'Expo di Milano nel 2015 e alla Fiera Internazionale del Turismo di Parigi agli inizi di quest'anno, la Salsiccia Tradizionale di Palazzolo non poteva mancare a Terra Madre Salone del Gusto di Torino – afferma Andrea Alì, chef e presidente dell'associazione Salsiccia Tradizionale di Palazzolo Acreide – una straordinaria vetrina che mette in mostra il meglio delle produzioni mondiali buone, pulite e giuste che rispecchiano rigorosamente la filosofia di Slow Food, attenta al rispetto dell'agrobiodiversità dei cibi di tutti i continenti, senza separare il piacere del gusto dalla responsabilità verso chi produce».

Alla più grande kermesse internazionale sul cibo che si tiene a Torino dal 20 al 24 settembre prossimi, gli allevatori, i trasformatori ed i ristoratori di Palazzolo Acreide faranno degustare la salsiccia fresca e la salsiccia secca di suino nero siciliano preparata secondo la ricetta tradizionale tutelata dal Presidio Slow Food, ovvero la carne tagliata al coltello con la sola aggiunta di sale marino siciliano, peperoncino, finocchietto selvatico degli Iblei e vino rosso della Val di Noto.

«La Salsiccia Tradizionale di Palazzolo Acreide è solo uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio, ma certamente può considerarsi il più rappresentativo sia storicamente che socialmente – aggiunge Maurizio Aiello, assessore al Turismo del comune di Palazzolo - perchè le radici di questa tradizione sono antiche e risalgono all’arrivo in Sicilia dei romani e nel nostro paese, in particolare, ogni famiglia allevava uno o due suini neri da cui ricavava tutto il necessario per un intero anno. Non potevamo non sostenere questa iniziativa perchè come Amminastazione vogliamo rillanciare il nostro comune, tra i borghi più belli d'Italia, raccontando anche il legame tra cibo, paesaggio, tradizioni all'insegna del turismo esperienzale su cui stiamo investendo energie e risorse».