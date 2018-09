Razzismo, giovane gambiano pestato a sangue a Piazza Armerina

Un altro grave episodio di razzismo, il 12 in Sicilia dall'inizio dell'anno, si è verificato a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Un ragazzo di 23 anni, del Gambia, ospite del Centro accoglienza "Don Bosco", è stato rapinato del telefonino cellullare e del portafogli, dove non c'er un solo centesimo. Il giovane sarebbe stato pestato a sangue da tre ragazzi del luogo che lo hanno rapinato dei pochissimi averi che portava addosso. Un atto grave reso ancora più odioso perchè avvenuto ieri sera nella villa Garibaldi, a Piazza Armerina . Poche ore dopo la visita del Papa.