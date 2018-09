Scicli, violenta mareggiata a Sampieri: danneggiati stabilimenti balneari

Una violenta mareggiata si è abbattuta sul litorale ibleo nel primo pomeriggio di oggi assumendo particolare violenza a Sampieri, frazione balneare di Scicli. Le onde hanno invaso il lungomare danneggiando seriamente chioschi e stabilimenti balneari. Tanta paura per alcuni villeggianti che si trovavano ancora nella zona. Per far fronte alle emergenze, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica, i carabinieri e volontari della protezione civile. Per fortuna non si registrano feriti, ma i danni, ad una prima stima, appaiono notevoli.