Siracusa, è morto Franco Greco: fu anima critica della Sinistra

E' morto la scorsa notte a Catania, in ospedale, il senatore Franco Greco. Aveva 76 anni ed alle spalle una lunga carriera forense, come avvocato penalista e una lunghissima militanza politica. E' stato uno dei principali artefici dei successi socialisti a Siracusa, ma è stato pure l'anima critica della Sinistra. Franco Greco, più volte candidato a sindaco di Siracusa, si è sempre battuto per la questione morale ed ogni forma di corruzione. Ad ogni campagna elettorale, circolava per Siracusa con una vecchia autobotte svizzera dei vigili del fuoco e con gli altoparlanti che diffondevano una vecchia canzone di Antonello Venditti ... " in questo mondo di ladri". In suo onore l'amministrazione comunale guidata da Francesco Italia, ha deciso di allestire la Camera ardente a Palazzo Vermexio. Reserà aperta dalle 16 alle 20 di oggi.

Diventa senatore della Repubblica italiana negli Anni d'oro del Psi. A livello locale trova il sostegno dell'ex parlamentare del "garofano rosso", Michele Cortese. Quando nel 1983 si presenta al Senato nel Collegio di Siracusa, è un plebiscito. Rimarrà a palazzo Madama fino al 1994, chiudendo però con il gruppo Misto, anche se nell'85' abbandona il partito di Craxi per aderire al Pci . E' stato anche candidato a sindaco di Siracusa in "solitaria" ma senza avere successo.

“La scomparsa di Franco Greco rappresenta una grave perdita per Siracusa”: lo dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che a nome della Giunta esprime il suo cordoglio alla famiglia.

“Franco Greco, avvocato, senatore, consigliere ed assessore comunale, è stata una figura atipica della politica siracusana. Le sue battaglie a favore della legalità e delle fasce più deboli della società ne hanno fatto un esempio di uomo e politico virtuoso. L'Amministrazione comunale, a nome di quella città che lui ha tanto amato, saprà onorarne la memoria”.

"Questa mattina, con profondo dolore, ho appreso la notizia della morte del Sen. Avv. Franco Greco, apprezzato professionista e uomo politico della nostra provincia e , in modo particolare, della nostra città" Lo dichiara Vincenzo Vinciullo che aggiunge: " Franco è stato Senatore della Repubblica, nonché componente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Apprezzato da tutti per le non comuni capacità politiche e amministrative, difensore degli “ultimi”, fino all’ultimo ha lottato per la nostra terra. Alla città di Siracusa, mancheranno le capacità di un uomo preparato e perbene, capace di ragionare e di riflettere, capace di coinvolgere e mai di escludere. Alla sua famiglia giunga il mio cordoglio".