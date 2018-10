Pachino, auto in fiamme in via Matteotti: Pasquale Falco ai domiciliari

La scorsa notte i carabinieri di Pachino hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, Pasquale Falco Pasquale, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Nello specifico i Militari sono intervenuti a Pachino, in via Matteotti, dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme. Giunti sul posto i militari hanno constatato che le fiamme avevano invaso l’abitacolo dell’autovettura ed hanno notato una persona sospetta aggirarsi nelle vie limitrofe. Immediatamente bloccato l’uomo, i carabinieri hanno provveduto, assieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Noto, prontamente intervenuti, ad accertarsi che non ci fosse nessuno all’interno dell’autovettura, e quindi a spegnere le fiamme. Accertata la natura dolosa dell’evento, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G. aretusea.