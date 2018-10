Pallanuoto, settimana intensa per Ortigia: Eurocup e subito campionato

Prima l’Euro Cup e subito dopo via al nuovo campionato di A1. Settimana importante per il Circolo Canottieri Ortigia che, da venerdì a domenica prossimi, ospita il secondo round del trofeo continentale.

Alla “Paolo Caldarella” il forte OSC Budapest, il CN Barcellona e il Mornar Split. Girone duro con gli ungheresi favoriti e i biancoverdi vogliosi di continuare il cammino europeo.

«Ora le cose iniziano a diventare più difficili e per questo più entusiasmanti – ha detto il presidente onorario Giuseppe Marotta presentando il concentramento siracusano – Affrontiamo tre squadre di grande esperienza e siamo orgogliosi di poter rappresentare la Sicilia in una competizione così importante. La Len ha riconosciuto il nostro valore organizzativo affidandoci questo secondo round di Euro Cup. Sarà spettacolo e i tifosi saranno pronti a darci una mano.»

«È un appuntamento importante per la città di Siracusa – ha aggiunto l’assessore allo Sport del Comune, Nicola Lo Iacono – L’Ortigia rappresenta una eccellenza sportiva ed organizzativa. È un patrimonio importante per questa città e sono certo che i siracusani staranno vicini a questa squadra perché lo merita.»

Una doppia presentazione, quella di stamattina. L’Euro Cup ed il campionato pressano e la preparazione aumenta di ritmo.

«Voglio ringraziare pubblicamente tutti questi ragazzi per quello che hanno fatto lo scorso anno e per quello che stanno dimostrando – ha esordito coach Stefano Piccardo – Abbiamo giocato una stagione incredibile e, se oggi siamo qui a parlare di coppa, lo dobbiamo a loro.

Adesso tutto si azzera; quanto fatto lo scorso anno, quanto fatto nel primo turno in Grecia. Si ricomincia e dovremo ricominciare a sudare e lottare per restare in alto.»

Leit motiv ribadito da capitano e vice capitano. Massimo Giacoppo ha sottolineato le difficoltà di un campionato sempre più equilibrato dietro le prime.

«Stiamo lavorando bene e ripartiamo consapevoli che sarà arduo il cammino – ha detto – L’esperienza europea è sicuramente un valore aggiunto per questa squadra ma, da mercoledì prossimo, torneremo a tuffarci in campionato con la mente rivolta ad ogni singola partita.»