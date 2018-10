Musumeci designa il nuovo Cda della Seus (118): Davide Croce presidente

La Seus, società partecipata della Regione che si occupa del servizio di emergenza-urgenza, ha un nuovo consiglio di amministrazione. In adesione a quanto deliberato dalla giunta di governo, l'ha designato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha scelto: Davide Croce (presidente), Pietro Marchetta e Tania Pontrelli (consiglieri). Croce, direttore del centro di ricerca in management sanitario dell'Università Carlo Cattaneo di Milano, docente di economia sanitaria, è stato individuato per avviare il percorso di trasformazione del sistema di emergenza della Regione. "Le esperienze maturate dal professore Croce, in Italia e nel mondo - ha evidenziato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - saranno preziose per addivenire alla proposta legislativa che il governo Musumeci sottoporrà all'Assemblea regionale siciliana, finalizzata alla costituzione dell'Areu Sicilia". Razza, nel rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti i componenti del Cda, che si insedierà lunedì prossimo, ha ricordato che "la proposta sulla quale stiamo lavorando non rappresenta la mera riproposizione del modello lombardo, ma la sua attualizzazione al nostro modello che vede realtà positive, penso all'esempio messinese, e qualche inefficienza da superare. Sarà mio dovere, fin dalla prossima settimana, incontrare la Commissione parlamentare e le parti sociali, perchè il dialogo con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori deve necessariamente accompagnare un processo di riforma di così grande impatto".