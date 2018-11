Di Maio dopo il maltempo in Sicilia: "I partiti hanno governato come avvoltoi"

"Le amministrazioni di centrodestra e di centro sinistra che hanno governato la Sicilia dove stavano negli ultimi dieci anni e cosa hanno fatto che adesso tutti si stanno stracciando le vesti?". Se lo chiede il vice premier Luigi Di Maio intervistato a Radio Radicale in merito alle polemiche sul dissesto idrogeologico. Di Maio aggiunge: "Consiglierei a questi avvoltoi di aggirarsi sulle carcasse dei loro partiti piuttosto che sui cadaveri dei siciliani che sono morti e vanno rispettati". "Mi fa un po' ridere - aggiunge - che ci sono partiti che hanno governato la Sicilia per 20 anni e tutto a un tratto hanno scoperto l'abusivismo edilizio, mi fa un po' ridire che adesso hanno scoperto l'abusivismo edilizio dopo aver trasformato i consorzi di bonifica, che dovevano fare la manutenzione del territorio, in carrozzoni politici. Mi fanno ridere quando adesso sostengono che quella casa andava abbattuta. Quella casa andava abbattuta 10 anni fa".