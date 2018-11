Trasporti: le strade siciliane si tingono di verde con FlixBus

FlixBus arriva in Sicilia, inaugurando collegamenti diretti giornalieri da Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo e altre citta' della regione verso oltre duemiladestinazioni nazionali ed europee. Sistema di prenotazione su App e su sito, flessibilita' di cancellazione e cambio della prenotazione fino a 15 minuti prima della partenza, Wi-Fi gratuito, prese elettriche a bordo e prezzi dinamici e convenienti, sono solo alcuni deglielementi che compongono l'offerta della societa' che propone una rete capillare di collegamenti tra la Sicilia e le principali citta' d'Italia. A beneficiare dell'arrivo del nuovo operatore nella regione, con i suoi pullman verdi, saranno anche i piccoli e medi centri, come Cefalu', Canicatti', Comiso, Lentini, Milazzo, Modica, Patti, Santo Stefano di Camastra, Termini Imerese e Taormina, con collegamenti diretti con Calabria, Campania e Abruzzo. "Con il nostro ingresso nell'Isola", dice Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia, "vogliamo rispondere al meglio alla voglia di scoprire il mondo dei siciliani e al contempo di contribuire, grazie al nostro network di oltre 300 mila collegamenti, alla promozione di questo magnifico territorio". Nata a Monaco di Baviera nel 2011, FlixBus e' ad oggi presente in 28 Paesi europei (oltre che negli Stati Uniti), con oltre duemila destinazioni e 300 mila collegamenti giornalieri.