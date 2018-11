Infrastrutture, il ministro Toninelli a Porto Empedocle: tour nei cantieri

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è arrivato nel Municipio di Porto Empedocle (Ag) dove incontrerà il sindaco Ida Carmina. Toninelli è in Sicilia da ieri per visitare le zone colpite dal maltempo e i cantieri di grandi opere pubbliche. Il ministro si sposterà poi in provincia di Palermo, Vicari e Marineo, per andare nel capoluogo dove farà un sopralluogo sul cantiere "anello ferroviario" in Via Emerico Amari, incontrerà il Presidente della Regione Nello Musumeci e poi si recherà nella direzione marittima per incontrare i dirigenti di Rfi e Anas siciliani.