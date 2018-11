Palermo, nuove corse dei treni in Sicilia: sono dodici

Le novità dell'orario, nel regionale, si associano al recente esordio delle attività di caring e sicurezza dedicate ai pendolari, prima esperienza in Europa, con i cinque desk informativi presenti nelle stazioni di Palermo Centrale, Palermo Notarbartolo, Punta Raisi, Messina e Catania, e i nuovi servizi di assistenza: digitali, in stazione e a bordo treno. Lo dice una nota di Ferrovie dello Stato. Dopo la riapertura - lo scorso ottobre - della linea Palermo-Punta Raisi, migliora ulteriormente l'offerta commerciale tra il Capoluogo siciliano e l'aeroporto "Falcone e Borsellino", con 12 nuovi collegamenti: il primo treno in partenza da Palermo Centrale sarà anticipato di un'ora, dalle 5 alle 4; la sera, da Punta Raisi, con il nuovo orario l'ultimo treno partirà alle 0.25, anziché alle 22, portando così a 52 coppie di treni il numero di collegamenti giornalieri. Nuova coppia di treni, infine, anche fra Agrigento e Palermo, con partenza dalla città dei Templi alle 7.15 e dal Capoluogo alle 10.43. Collegamenti InterCity e InterCity Notte Confermata l'attuale offerta di media-lunga percorrenza, con i dieci collegamenti giornalieri InterCity e InterCity Notte, tra la Sicilia, Roma e Milano. Intermodalità Sicilia-Calabria Tutte le Frecce Reggio Calabria-Roma sono in connessione anche con la Sicilia grazie ai collegamenti Bluferries, la società di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina. Roma e Messina sono collegate in cinque ore e 15 minuti con la soluzione Freccia più nave.