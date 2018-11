Flash mob degli studenti di Riposto contro ogni forma di violenza

Oltre un centinaio di studenti frequentanti i 4 indirizzi dell' Istituto di Riposto, insieme ai volonatri dell' associazione Rinascendo e la "Casa del sollievo" di Catania, hanno dato vita ad un flash mob per gridare insieme il loro "no" contro ogni forma di violenza e di abuso, nella suggestiva location del Porto dell' Etna -Marina di Riposto. Si è trattato di un flash mob accreditato presso "One billion rising", di un'ambiziosa campagna antiviolenza mondiale.

Studenti, insegnanti e volontari vestiti di rosso e nero, i colori proposti da "One billion rising" , in segno di solidarietà a tutti gli attivisti del mondo, e per ricordare tutte le vittime di femminicidio, hanno danzato sulle note d "Break the chain", colonna sonora ufficiale della campagna antiviolenza.

Ragazze, ragazzi, donne e uomini, uniti, nel ballo, contro ogni forma di abuso e violenza, hanno dato vita ad un evento di spessore che ha fornito spunti di riflessione per la giornata internazionale per l' eliminazione delle violenze. Dopo il flash mob, nei giorni seguenti, e precisamente, giovedì, 29, novembre, alle 9.30, l’associazione "Rinascendo", la "Casa del Sollievo" di Catania e l’ Istituto Superiore di Riposto, organizzano, infatti, una giornata di sensibilizzazione dal titolo” No alla violenza…si all’ amore”, nell’ ambito della giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza contro le donne (ricorrenza istituita dall’ Assemblea generale della Nazioni Unite) e fissata il 25 novembre. L’ evento sarà ospitato presso l’ aula magna dell’ Itcat “N.Colajanni” di Riposto.

Per l’occasione professionisti del settore incontreranno gli studenti dei quattro istituti (professionale, commerciale, nautico e geometra) di Riposto per sensibilizzare i giovani contro ogni forma di violenza e di abuso, contro il femminicidio, piaga sociale dilagante. Il fenomeno resta di enormi proporzioni e i numeri parlano chiaro: quasi sette milioni di donne hanno subìto qualche forma di abuso nel corso della loro vita. Dalle violenze domestiche allo stalking, dallo stupro all'insulto verbale, la vita femminile è costellata di violazioni della propria sfera intima e personale.

La manifestazione voluta dalla dirigente scolastica Maria Catena Trovato e dalla presidente dell’ associazione “Rinascendo” e della “Casa del Sollievo” di Catania, Angela Leonardi, sarà coordinata e presentata dalla giornalista Patrizia Tirendi. Saranno presenti, oltre al primo cittadino del comune ionico, Enzo Caragliano, esponenti delle Forze dell’ ordine. Sul delicato tema relazioneranno esperti e qualificati professionisti: l' avvocato Ester Ferrara; la psicologa, Zaira Trovato, la presidente dell' associazione ""# Insieme per la vita" Maria Grazia Felicioli, l' oncologo dir. med. osp. Garibaldi e responsabile "Casa del sollievo" cure gratuite e socio onorario Rinascendo, Placido Amadio, il clinical risk manager Umeberto Privitera e Cetty Russo sorella della vittima di femminicidio Maria Rita Russo. Infine gli attori: Fabio Boga dal set di Amore criminale e Angelo Faraci, regista di pellicole dedicate al tema, porteranno la loro testimonianza e sarnno premiati per l' impegno profuso nelle campagne contro il femminicidio. Ospite il soprano e violinista Sarah Ricca. L’evento è dedicato al ricordo di tutte le vittime di femminicidio, ed in particolare, al ricordo di Maria Rita Russo, la giovane mamma di Giarre, arsa viva dal marito e morta dopo avere compiuto l’ ultimo gesto d’ amore, salvare dalle fiamme i suoi piccoli gemellini.