La dea bendata bacia Messina, gratta e vinci da due milioni

La fortuna passa per la Sicilia, precisamente a Messina dove e' stata realizzata una vincita da 2 milioni di euro con "Il Mega Miliardario" di Gratta e vinci. Il biglietto fortunato e' stato acquistato nel punto vendita di Angela Berte', Strada Statale 114. "Non so chi possa aver vinto, ma sono certa che chiunque sia passera' un bel Natale...", dice Angela Berte' titolare del Bar Tabacchi, "e' la seconda volta che viene realizzata una vincita cosi' importante nella mia tabaccheria. Se capitasse a me, la prima cosa che farei e' senza dubbio una bella vacanza ma subito dopo tornerei a lavorare e alla mia quotidianita'". Da inizio anno Gratta e Vinci ha distribuito in tutta Italia complessivamente vincite per oltre 6 miliardi di euro. (Immagine di repertorio)