Il Siracusa torna in campo mercoledì: ospita la forte Casertana

Turno infrasettimanale ( 16 esima giornata) nel per il Siracusa che mercoledì al "De Simone" riceverà la visita della Casertana. Si tratta di un avversario di tutto rispetto, perchè i campani sono attrezzati per i piani alti della classifica. Il Siracusa, nonostante il pari contro la Vibonese in trasferta, rimane in crisi di gioco, ma anche di risultati e proprio in Calabria ha sciupato una buona occasione per uscire dalla bassa classifica. L’allenatore del Siracusa Michele Pazienza incontrerà domani alle 15,30 i giornalisti in occasione della conferenza stampa alla vigili del match contro la Casertana.