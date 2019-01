Due scosse di terremoto nella notte, la più forte di magnitudo 4.1 a Milo

La terra continua a tremare in Sicilia. Due scosse sono state registrate nella notte, a cinquanta minuto di distanza, l'una dall'altra. Quella più forte a Milo, in provincia di Catania, alle 00.50. E'stata di magnitudo 4.1 ed avvertita non solo dagli abitanti di Milo, ma dalle popolazioni alle pendici dell'Etna. Il secondo terremoto è stato registrato dall'Ingv all' 1,50, nella Costa Siciliana nord orientale (Messina) ed ha avuto una intensità di 2.7.

Il terremoto di magnitudo 4.1 registrato a Milo non ha provocato danni a persone o cose, anche se in molti hanno abbandonato le proprie case per trascorrere la notte in auto. "Un evento sismico di magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L'evento, con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant'Alfio e Milo, è stato avvertito dalla popolazione - si legge nella nota della Protezione civile -. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose". "Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e Unifi) e con la Regione Siciliana".

Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, assieme ai vertici delle forze dell'ordine della città, domani alle 11.30 a Palazzo Minoriti incontrerà i giornalisti per fare il punto sul sistema sicurezza nei paesi dell'Etna colpiti dal terremoto del 26 dicembre scorso e di altre zone della provincia.