Palermo, lo sorprendono in strada con l'eroina: viene arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un nigeriano di 23 anni, Aloyshus Decent, sorpreso in strada con numerose dosi di eroina confezionate e pronte per essere spacciate. Il provvedimento e' scattato nel quartiere Ballaro', in via del Bosco, dove ai poliziotti della Squadra mobile, sezione Contrasto al Crimine diffuso non e' sfuggita la presenza di un cittadino straniero che si aggirava con fare nervoso e circospetto. Pertanto hanno deciso di fermarlo per ulteriori accertamenti. Il giovane, gia' noto per i suoi precedenti in materia di droga, e' stato trovato in possesso di 45 involucri di eroina, nonche' di due apparecchi cellulari, di un ipad e di denaro contante, pari a circa 125 euro. Decent e' stato quindi tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto nel carcere Lorusso di Pagliarelli.