Segreteria nazionale del Pd, in Sicilia in testa Martina (48,07%)

Dall'acquisizione dei verbali, pervenuti alla Commissione regionale per il congresso (Crc) da tutte commissioni provinciali, in Sicilia i risultati dei candidati alla carica di segretario nazionale del Pd vedono il testa Maurizio Martina (5.502 voti, il 48,07%). Seguono Nicola Zingaretti (5.170 voti, 45,17%), Roberto Giachetti (652 voti, 5,7%), Francesco Boccia (73 voti, 0,64%), Maria Saladino (36 voti, 0,31%) e Dario Corallo (12 voti, 0,1%). In questa fase il diritto al voto spetta agli iscritti nei circoli del Partito democratico. Il risultato è stato reso noto dal presidente del Crc, Fausto Raciti.