Bit, a Milano "Piazza Sicilia" in 850 metri quadrati tra storia e cultura

Sara' il padiglione 3, il piu' grande in assoluto - 850 metri quadri, cento in piu' di quello che ospita la Lombardia - ad accogliere la Sicilia alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. Un evento che vedra' l'Isola recitare un ruolo da protagonista grazie al coinvolgimento di numerosi rami dell'amministrazione regionale: Turismo, Agricoltura, Territorio e ambiente, Attivita' produttive, Beni culturali oltre all'Istituto per l'incremento ippico. Delimitata da una serie di ledwall sui quali scorreranno le immagini di un immenso patrimonio di storia, cultura, tradizioni e paesaggi, "Piazza Sicilia" e' pronta ad accogliere rappresentanti delle istituzioni, buyers nazionali e internazionali e migliaia di visitatori.

Piu' di quaranta le piccole e medie imprese siciliane del settore turistico che parteciperanno alla tre giorni milanese per proporre prodotti e servizi mentre, per quanto riguarda le eccellenze enogastronomiche dell'Isola, saranno diversi consorzi a promuovere vini e formaggi, arance rosse e altre produzioni uniche come il cioccolato di Modica. Numerosi gli appuntamenti in programma e, tra questi, la presentazione del nuovo cartellone dei principali teatri siciliani e, per la prima volta, quella del Calendario regionale delle manifestazioni e degli eventi di grande richiamo turistico: dalle sfilate carnevalesche di Acireale, Sciacca e Termini Imerese alla festa del Mandorlo in fiore in programma nella Valle dei Templi, dall'Infiorata di Noto ai Nastri D'Argento di Taormina, dalla Targa Florio di Palermo alla Fiera Mediterranea del Cavallo che, a maggio, si svolgera' nella Tenuta Ambelia a Militello Val di Catania. Un evento, quest'ultimo, al quale e' dedicata l'esposizione, all'interno dello stand siciliano, di uno storico carretto e dei relativi finimenti provenienti dalla ricca collezione in mostra a Palazzo D'Aumale, a Terrasini.