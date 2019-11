Ragusa, cedono pannelli al Tribunale: chiuse le aule per le udienze

Mentre si continua a discutere sulla sicurezza delle strutture giudiziarie, in particolare della vicenda legata ai Tribunali di Ragusa e di Modica, il secondo chiuso perchè accorpato al primo nonostante di nuova costruzione, antisismico e funzionale, il presidente del Tribunale, Ibleo, Biagio Insacco, dispone la chiusura delle aule di udienza a Palazzo ex Ina, edificio per il cui utilizzo il Comune di Ragusa paga il canone di affitto. Il provvedimento di chiusura è di natura temporanea a causa del crollo di pannelli di copertura all’interno delle aule al secondo piano dell’immobile di Piazza San Giovanni. E’ stato effettuato un tempestivo sopralluogo in conseguenza del quale è risultata necessaria la rimozione delle cause di infiltrazione dal lato esterno. E’, pertanto, necessario provvedere all’adozione di misure urgenti volte ad assicurare l’incolumità e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.