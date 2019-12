Minacce con proiettile a prete ortodosso di Noto ed a Paolo Borrometi

Una busta contenente una lettera con minacce di morte e un proiettile è stata recapitata a Corrado Puliatti, sacerdote ortodosso di Noto, che ha denunciato l'episodio agli agenti del commissariato di polizia. "Parrinu di merda, farai la fine do succi (del topo), merda tu e Borrometi, non devi nominare persone d'onore" si legge scritto a penna e a stampatello nel foglio A4. Gli esperti stanno già eseguendo le perizie per trovare elementi utili. "Come sempre mi affido alle forze dell'ordine affinché facciano chiarezza rispetto a questa gravissima minaccia di morte" ha commentato Paolo Borrometi, vicedirettore dell'Agi. Puliatti è residente al nord, ma temporaneamente sta vivendo nel siracusano con la madre. Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza per accertare se di recente sia stato minacciato.