Catania, tante evasioni dai domiciliari: lo portano in cella

I carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato il catanese Ivan Faro, 20 anni, in esecuzione di un provvedimento di sostituzione della misura cautelate emesso dal Tribunale di Catania.

I militari infatti, nel corso dei controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, avevano più volte riscontrato come Faro fosse solito abbandonare la propria abitazione nonostante ciò fosse espressamente vietato dalla misura cautelare sofferta, ragion per cui, a seguito della loro relativa comunicazione, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento d’aggravamento. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.