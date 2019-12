Luigi Banco nuovo capo della squadra Mobile di Ragusa: arriva da Verona

Arriva da Verona il nuovo capo della Squadra mobile di Ragusa. E' Luigi Bianco che prende il posto di Antonino Ciavola, trasferito da oggi ad Enna. Bianco, laureato in Giurisprudenza, diplomato alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'università di Palermo, dopo aver conseguito il titolo di avvocato è entrato in Polizia nel 2012 e ha già ricoperto l'incarico di dirigente del commissariato di Omegna (Novara) e capo della Squadra mobile di Novara