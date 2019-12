Sequestrati a Catania un milione di prodotti contraffatti dalla Cina

I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli di Catania, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, nell'ambito delle operazioni di verifica delle merci, hanno sequestrato 1.000.000 di pezzi provenienti dalla Cina, tra articoli casalinghi e prodotti destinati all'infanzia, risultati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e recanti marchi registrati contraffatti. L'attività di controllo è proseguita nel magazzino dell'importatore cinese, permettendo il sequestro di ulteriori 211.000 pezzi di merce contraffatta che non rispettava le norme in materia di sicurezza. L'imprenditore è stato denunciato all'autorità giudiziaria.