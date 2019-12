Emergenza rifiuti a Floridia, 2 giorni di sciopero degli operatori ecologici

Floridia è sommersa dall'immondizia. Ad aggravare la situazione in città, anche lo sciopero di due giorni degli operatori ecologici, da cinque mesi senza stipendi. Si è arrivata alla astensione dal lavoro dopo il nulla di fatto nella riunione convocata in Prefettura. Ditta Prosat e dipendenti sono stati riconvocati per il 19 dicembre quando, così si spera, nelle casse del Comune ci siano i soldi per pagare qualche rata alla ditta che vanta crediti per cinque rate. Operatori stremati dal non pagamento degli stipendi, Floridia grida allo stato di emergenza. Tra i genitori degli alunni serpeggia l'idea di non far andare i figli a scuola, specie all'istituto Fava dove insiste all'ingresso, da parecchi giorni, una discarica.