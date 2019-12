Il Catania non si esalta a Teramo: finisce 1 - 1 con gol in rimonta di Esposito

Sembrava una gara che stava per incanalarsi verso lo 0 a 0, ma tra Teramo e Catania è finita 1 - 1. Tutto nell'arco di cinque minuti. Sono i adroni di casa a passare in vantaggio al 33' della ripresa con Bombagi, esecutore di una magistrale punizione. Il Catania reagisce ed al 37' ci pensa Esposito a firmare l' 1 a 1. Finale tra i fischi per i locali che mancano la vittoria da sei giornate.

Dopo una prima mezz'ora imbarazzante, nella quale ha subito passivamente lo sterile palleggio del Catania, il Teramo ha avuto una fiammata: traversa su punizione di Bombagi, altra conclusione di Bombagi fuori, gran parata di Furlan su colpo di testa di Martignago. Nella ripresa il Catania ha lasciato pallone e campo ai biancorossi, che hanno impegnato ancora Furlan al 12' con Mungo. L'ingresso di Minelli ha dato più vivacità al Teramo e proprio il nuovo entrato ha guadagnato la punizione dell'1-0, ma l'ennesima disattenzione difensiva biancorossa ha vanificato subito il vantaggio così faticosamente conquistato. Per quanto riguarda il Catania, il cammino dei rossazzurri prosegue con grande fatica. A Teramo la squadra di Lucarelli ha fatto ben poco per tornare in Sicilia con 3 punti.