Presunto estorsore di Monreale muore in carcere a Frosinone

E' morto nel carcere di Frosinone dove stava scontando una pena per mafia Salvatore Lupo, 31 anni, della cosca di Monreale in provincia di Palermo. Lo scorso 15 novembre era stato condannato a sei anni di carcere. Pare che sia morto per infarto. Un nipote si trova rinchiuso nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Oggi alcuni parenti hanno chiesto un colloquio per comunicargli la morte Lupo. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Lupo è stato condannato più volte per mafia ed estorsioni.