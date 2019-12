Spacciava marijuana a domicilio, ai domiciliari a Catania

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato, nella flagranza, Danilo Caniglia, 20 anni, poiché responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, a seguito delle informazioni in possesso dei militari, era sospettato di effettuare consegne di sostanza stupefacente direttamente al domicilio degli acquirenti e pertanto, individuato il momento più opportuno, è stato bloccato nel centralissimo viale Vittorio Veneto e sottoposto a perquisizione che, effettivamente, ha consentito loro di rinvenire una piccola quantità di marijuana.

La ricerca della droga, che è stata quindi estesa anche nella sua abitazione di via Stella, ha dato i frutti sperati ai militari che alla fine hanno rinvenuto 18 dosi di marijuana già pronte per la vendita che, sommata a quella ancora sfusa, ammontava ad un peso totale di 320 grammi, nonché 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.