Trovato morto in casa a Floridia, dissequestrata la salma

La Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto il dissequestro della salma di Maurizio Sarnataro, 58 anni, l'impiegato del Comune di Floridia, trovato morto nella sua abitazione di via Catania. Per gli investigatori che hanno sentito il parere del medico legale, Sarnataro sarebbe morto per cause naturali, probabilmente per un infarto che non gli ha dato scampo mentre si trovava nel soggiorno. Sarnataro si sarebbe sentito male e quindi si è accasciato sul pavimento.

Erano stati i colleghi di lavoro a preoccuparsi per l'assenza 'ingiustificata' dell'uomo che non si era presentato a lavoro, così come faceva ogni mattina. Sarnataro, che viveva da solo, è rimasto privo di vita per due giorni nel suo appartamento. La morte risalirebbe allo scorso 13 dicembre. Poi sono stati gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri a forzare la porta di casa, trovando Sarnataro cadavere.

Intanto sono stati fissati i funerali. Verrano celebrati giovedì 19 dicembre alle 10,30 in Chiesa Madre a Floridia.