Non andava a lavoro perchè morto: funerali a Floridia di Maurizio Sarnataro

Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa Madre di Floridia i funerali di Maurizio Sarnataro, il dipendente comunale di 58 anni, trovato morto lunedì mattina nel suo appartamento di via Catania, colpito da un malore.

Sarnataro da qualche giorno non si era presentato al lavoro e questo aveva allarmato i suoi colleghi per quella assenza non accompagnata da alcun certificato medico. Così erano stati allertati gli agenti della polizia locale ed i carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, gli investigatori si erano rivolti ad un fratello della vittima. Sarebbe stato quest'ultimo a trovare il fratello privo di vita nel soggiorno dell'appartamento. In un primo momento la Procura aveva sequestrato la salma, poi dissequestrata, quando è stato accertato dal medico legale che si trattava di morte naturale. Il rito funebre di questa mattina è stato officiato da Padre Alessandro Genovese alla presenza dei familiari di Sarnataro e di tantissimi colleghi. Qualcuno di loro era visibilmente commosso. In tanti hanno detto che 'Maurizio era un brav'uomo'.

L.M.