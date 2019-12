Palermo, guida in stato di ebrezza e investe una donna

Una donna è stata investita questa sera a Palermo da un'automobilista a bordo di una Golf in via Amilcare Barca a Palermo. L'uomo in stato di ebbrezza ha finito la sua corsa contro cinque auto parcheggiate. Poi ha cercato di fuggire. E' stato bloccato dalla polizia e portato in questura. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Villa Sofia. Un'altra donna è stata investita in via Papa Sergio. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato la donna in ospedale.