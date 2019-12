Catania, materiale esplodente in un bar di San Gregorio: titolare arrestato

Nel retrobottega di un bar a San Gregorio di Catania, la polizia ha rinvenuto un ingente quantitativo di materiale esplodente di quinta categoria, costituito da batterie pirotecniche ( cassette cinesi) da 100 colpi cadauna e alcuni candelotti, per un totale di 170 chili . lordi, con un principio attivo di 40 chilogrammi.

All’interno del locale dove è stato rinvenuto il materiale esplodente, posto al piano terra di un piccolo stabile con sovrastante un immobile per civile abitazione, oltre a due slot machine installate senza alcuna autorizzazione e non collegate alla rete dei Monopoli di Stato, si trovavano anche alcune bombole di gas che, in caso di eventi critici come un incendio o l’innesco del materiale esplodente, avrebbero potuto causare una potentissima esplosione tale da demolire l’intero edificio.

Per porre in sicurezza tutto il materiale esplodente trovato all’interno dell’esercizio pubblico, interveniva il personale del Nucleo Artificieri della Questura di Catania; successivamente, tutto il materiale veniva rimosso e affidato per la custodia a una ditta autorizzata della provincia di Catania.

Il titolare del bar, B.D.C. 31 anni, in considerazione della quantità e qualità del materiale esplodente con elevata potenzialità, idoneo a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo, veniva tratto in arresto perché colto in flagranza.

Pertanto, su disposizione del Magistrato di turno, l’uomo veniva associato presso la locale Casa Circondariale di Piazza Lanza.