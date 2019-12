Strada senza protezione, ciclista ferita a Palermo

E' lì da un paio d'anni, ma con il forte vento degli ultimi giorni e di queste ore la recinzione è diventata pericolosa. Lo sa bene una turista che è caduta con la bici dopo essere stata colpita da una transenna che ondeggia a ogni folata di vento. Il cantiere del collettore fognario di via Roma, abbandonato e pieno di rifiuti, è ormai diventato un simbolo di degrado. "Abbiamo chiamato più volte il Comune, i vigili urbani, i vigili del fuoco - dicono la commerciante Irene Graziano e Antonio Minnella, che abita in quel tratto di strada - ma nessuno interviene e questa mattina una donna si è fatta male mentre percorreva la centralissima via Roma. Il pericolo non è segnalato e oggi il vento può creare altri danni. Incredibile è il rimpallo di responsabilità a cui abbiamo assistito in questi mesi. L'area è ormai una discarica, molto apprezzata dai topi". La recinzione serve a delimitare il cantiere, i cui lavori sono fermi per il fallimento della ditta che li avrebbe dovuti realizzare.