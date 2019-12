Siracusa, mini car fa testa coda in viale Paolo Orsi: ragazzo resta ferito

Due persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera verso le 21 in viale Paolo Orsi a Siracusa. Una mini car, guidata da un ragazzo, probabilmente per l'asfalto reso viscido dalla pioggia è finita a testa coda, andando a scontrarsi con una Rav 4 che procedeva nel senso di marcia opposta. La Mini car stava procedendo in direzione del cimitero. Il conducente, un giovane, è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato all'ospedale Umberto I di Siracusa per le ferite riportate. Anche il conducente del fuoristrada ha fatto ricorso ai sanitari per lievi ferite. Sul posto i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso.

L.M.