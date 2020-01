Noto, ha giurato il nuovo assessore Angelo Giudice

Il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ha completato la sua squadra di Governo, nominando nuovo assessore Angelo Giudice, 24 anni, laureando in Giurisprudenza all’Università di Messina. A lui sono state assegnate le deleghe a Sport, Lavori Pubblici, Parchi Gioco e Rapporti con le Partecipate. Giudice prende il posto del dimissionario Giovanni Campisi, il quale “resta” consigliere comunale.

“Stiamo portando avanti assieme alla mia coalizione un progetto per il futuro amministrativo di questa città - ha detto il sindaco Bonfanti - e la nomina ad assessore di un giovane capace come Angelo Giudice, espressione locale di un gruppo di persone che ha deciso di affiancarsi a noi dopo aver riconosciuto il valore di questa Amministrazione, rientra pienamente nel processo. Una scelta in linea con quanto detto dal Presidente Sergio Mattarella: i giovani devono dimostrare adesso di avere visione e consapevolezza per non rischiare di buttare tutto nell’agone politico. E la nomina di un nuovo e giovane assessore incarna proprio questo pensiero. Buon lavoro, dunque”. Il nuovo assessore Angelo Giudice ha giurato questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio.